Träffa en legitimerad psykolog direkt i mobilen

Antalet personer som söker hjälp för psykisk ohälsa ökar i Sverige. Men det finns stora geografiska skillnader i tillgängligheten till hjälp. Nu lanserar företaget Ahum en videotjänst i Jönköping, där personer i behov av vård själva kan boka in tid med legitimerade psykologer direkt i mobilen. Genom att besvara ett antal frågor matchas du ihop med en psykolog som har kompetens för ditt behov.

