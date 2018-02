Trafikpolisen om mobil i bil: Föraren ska köra bil – inget annat

Sverige har länge undvikit förbud av mobilanvändning under bilkörning, eller krav på handsfree, vilket alla andra länder i EU har. En anledning är att svensk forskning inte har kunnat visa att ett mobilförbud gör trafiken säkrare.

På torsdag införs skärpningen av lagen om kommunikationsutrustning. Det innebär att bilister inte får hålla i en mobiltelefon under bilkörning.

