Tuff, stark och med humor kämpar han ödmjuk i motvinden

Den självbiografiska berättelse varvades med humor och sång, men inte så mycket som man kanske önskade sig av en operasångare. Här bjöds också på hur djur ser eller inte ser på sex, kontra människors sexsyn. Rickard läste också upp en del kommentarer han fått på twitter och mejl med ekivok uttryck som vi kunde varit utan. Det blev mer som en predikan om det som han och HBTQ-människor får stå ut med, varvat med den del sång, “Stad i Ljus” och i den här föreställningen passande färgglada “Over The Rainbow” och avslutande sång och tack till publiken. Sedan ett möte på närmare håll med publiken i foajén.

