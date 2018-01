Ung och ångestfylld? Nu kan du få gratis behandling på nätet!

Anmäler sig till LOA-studien gör man via internet. På www.loastudien.se

Än så länge är det främst KBT som prövats på internet. Men andra terapiformer har också internettestats och i framtiden kan det tänkas att man även kan få behandling för psykiska problem via exempelvis videolänk. Sådan behandling är visserligen lika resurskrävande för vården, som ett personligt besök. Men för den som inte kan ta sig till en psykologmottagning, eller bor i glesbygd där tillgången till specialister i psykologi och psykiatri är låg, kan sådan behandling bli ett viktigt komplement till den ”vanliga” vården.

– Man behöver nog ha en viss grad av mognad för att den här behandlingsformen ska passa en också. Man måste till exempel veta med sig att man kan ta eget ansvar och arbeta självständigt. Så att man klarar av att läsa texter och göra uppgifter varje vecka, under de åtta veckor som studien kommer att pågå. Det finns även några andra kriterier som påverkar om man kan vara med eller inte, dessa beskrivs mer på hemsidan. För att se om behandlingen kan passa dem som söker görs individuella bedömningar.

– Medan det finns ganska många studier kring internetbaserad KBT, finns det väldigt lite forskning som rör just ungdomar med ångest och internetbaserad KBT. Med LOA-studien vill vi hjälpa ungdomar som mår dåligt, att må bättre, samtidigt som vi bidrar till forskningen, förklarar Linn Viberg, som gör sitt examensarbete på psykologprogrammet inom ramen för forskningsprojektet LOA-studien.

-----

No more pages to load