Vätternrundan i med och motvind: En tuff utmaning för 20 000 cyklister

Årets Vätternrunda startade halv åtta på fredagskvällen i Motala och kvart i tio var de första en stor klunga som tänkt köra de 30 milen på en bra tid i Gränna. En timme tidigare hade banchefen nästan gått i taket när han och assistenten upptäckt ett cykelställ i mastodontformat placerat på Brahegatan. –Det här är fullständigt livsfarligt när det sticker ut dryga meter i gatan, det fanns inte här förra året. Var tusan har det kommit ifrån och vem har hittat på något så vansinnigt trafikfarligt, sade banchefen. I all hast fick man sätt upp reflekterande varningsskyltar för att motverka att en olycka händer att någon kör in i det när de stora klungorna kommer farande i ganska hög fart. När första gruppen kom förstod alla vad han menade. I bredd kom ett 35-tal cyklister i hög fart och man konstaterade snabbt att hindret ( kommunens cykelställ) som skulle dämpa farten genom Gränna utgjorde ett trafikfarligt hinder. Folk började strömma ut i Gränna city när cyklisterna var i antågande och vid torgmuren stod Grännabornas stolthet meteorolog Joel Melin som satt Gränna på väderkartan i TV och berättade att cyklisterna kunde räkna med bra väder och vacker solnedgång över Västergötland.

