Yogaläraren som blev barnboksförfattare

Inspirerad av mindfulnes och yoga öppnar boken upp för fysiska såväl som sinnliga upplevelser där både förälder och barn har möjlighet att komma närmare sig själva. Den ger barnet och den vuxne tillfällen att genom fysisk aktivitet upptäcka vad man kan göra med kroppen. Här är det yogaläran som kommer in där rörelser från djuren inspirerat. Katten som när den legat sträcker ut hela kroppen innan den ger sig iväg. En annorlunda barnbok som handlar om allt som berör människor och inspirera barn till både mental och fysisk aktivitet. Man får en känsla att det lär komma fler böcker signerade Anna Bjärkvik och Caroline Midbeck. Annas bok ges ut på Ehrlin Publishing, det förlag som ägs av en annan barnboksförfattare Carl-Johan Forssén Ehrlin.

