Debatt. S: Nu sätter vi stopp för oseriösa telefonförsäljare

Därför presenterar nu den socialdemokratiskt ledda regeringen ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Det innebär att det inte längre kommer vara möjligt att ingå muntliga avtal i telefon när försäljaren ringer upp konsumenten. Det kommer istället krävas att försäljaren skickar en skriftlig bekräftelse som konsumenten får acceptera och skriva under efter samtalet. Såväl bekräftelsen som godkännandet kommer kunna skickas via sms, e-post eller vanlig post. Varor eller tjänster som levereras utan giltigt, skriftligt avtal kommer den enskilda konsumenten inte vara betalningsskyldig för. Skriftlighetskravet träder i kraft i höst.

