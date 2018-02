Debatt. Släng vinstbegränsningar i den historiska skräphögen

Det förslag som nu lämnats till lagrådet är kontraproduktivt för den välfärd som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet säger sig hylla. De ideologiska skygglapparna och avundsjukan mot ett effektivt näringsliv är fast förankrat. Där hyllar man i stället det offentliga som överordnat rättesnöre. Debatten borde i stället handla om kvalitet och vilka regler som ska gälla inom våra välfärdsområden. Det är väl inte för mycket begärt. Nu präglas debatten mera av känslor där sakliga argument lyser med sin frånvaro. Fel inom välfärden begås såväl inom det privata som det offentliga. Skolor där kostnaden blir för stor läggs ned av både kommun och näringsliv. Omsorgen om våra äldre är också i många fall bristfällig. Det är just dessa problem diskussionen borde handla om – Inte om vinsten som är en nödvändighet för ett samhälle som skapar välfärd för dess invånare.

