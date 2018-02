Debatt. “Vobb ska vara en möjlighet och inte ett tvång”

Jobbet går på högvarv, ett flertal viktiga möten väntar på morgonen för både dig och din partner. Men barnet som kände sig lite trött igår har blivit rejält sjuk och behöver stanna hemma från förskolan. Vem stannar hemma med barnet?

Så här ser situationen ut för många barnfamiljer under februari, som i folkmun döpts om till ”vabruari”. Enligt försäkringskassans sammanställning landade antalet vab-dagar förra året i Jönköpings län på över 220 000, en ökning med mer än 8000 jämfört med året före. Mer än var tionde vab-dag togs ut under februari. Samtidigt finns ett stort mörkertal.

För många privatanställda tjänstemän med småbarn blir nämligen valet istället att vobba, alltså jobba hemifrån, med lön från arbetsgivaren, samtidigt som man vårdar sitt sjuka barn. En smidig möjlighet att hinna med dagens måstejobb, samtidigt som man ägnar sig åt barnet. Men långt ifrån alla känner den här smidigheten. Årets vobbaundersökning från Unionen visar att hela sju av tio privatanställda tjänstemän i Sverige som vobbar känner sig tvingade att göra det helt enkelt för att de har för mycket att göra. 66 procent av vobbarna i Sverige har inte heller någon att lämna över arbetsuppgifter till. Samtidigt har andelen privatanställda tjänstemän som vobbar i Sverige ökat från tre av tio till fyra av tio på bara tre år. Barnets behov av vård, omsorg och uppmärksamhet bör vara det som väger tyngst i valet mellan att vabba eller vobba, inte arbetsplatsens. Vab är en rättighet som alla föräldrar har. Vobb är en möjlighet att ta till om du själv anser att det går att lösa, men det får aldrig bli ett tvång! För att vända trenden behöver fler företag skapa föräldravänligare arbetsplatser:

1. Tydliga rutiner vid tillfällig, oplanerad frånvaro. När du hör av dig till din chef om att ditt barn är sjuk och du behöver ta hand om det ska det vara tydligt vem som gör vad. Är det du, din chef, eller någon annan som bokar om möten, prioriterar om arbetsuppgifter och gör måstejobben? Med en enkel checklista kan mycket av dagens aktiviteter lösas.

2. Tillåtande IT-infrastruktur. Oavsett om du vobbar eller vabbar måste de viktigaste arbetsredskapen funka även om du är hemma med sjukt barn. Det kan handla om möjligheten för dig själv och dina kollegor att komma åt mejl, digitala almanackor eller nätverk med mappar och dokument på distans. På det sättet kan mycket av måstejobben göras eller fördelas utan att behöva skapa onödig stress.

3. Mejl och mobilpolicy. Är du hemma och vabbar, är det just ta hand om ditt sjuka barn du ska ägna dig åt. Vobbar du kanske det bara är just måstejobb du tar tag i eller så kanske du lyckas klara av hela arbetsdagens samtliga arbetsuppgifter. Genom en mejl och mobilpolicy tydliggörs för dig och dina kollegor när det är ok att mejla, ringa eller sms:a.

4. Möjlighet att jobba på distans. För många privatanställda tjänstemän är det ingen självklarhet att kunna jobba på distans. I vissa fall handlar det om jobb som helt enkelt inte går att göra någon annanstans än på den fysiska arbetsplatsen. Men i de flesta fall går det att göra delar av arbetet på distans. En ökad flexibilitet att själv få disponera sin arbetstid på den plats man befinner sig på skapar en bättre arbetsmiljö för alla.

Stressen i arbetslivet blir alltmer påtaglig för privatanställda tjänstemän och det är just i småbarnsåren som det är som tuffast. Genom att skapa föräldrarvänligare arbetsplatser där vab självklart respekteras, men där också vobb är en möjlighet kan fler företag bidra till en hälsosammare arbetsplats. På det sättet behöver inte det sjuka barnet och den fullmatade jobbdagen bli till ett omöjligt pussel och du behöver inte drabbas av stress och press i onödan.

Magnus Sjöholm

Regionchef Unionen Småland