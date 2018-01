En oroande verklighet träder fram ur Les Miserables skugga

Till hösten planeras en ny storsatsning och detta sker utan vare sig eftertanke eller analys. Hur mår egentligen personalen, hur ser arbetsbelastningen ut, varför finns det ingen dialog mellan ledning och personal, hur påverkar musikalsatsningarna den övriga verksamheten, vad vill regionen att Spira skall vara, varför är ekonomin upp och ned? Frågorna behöver ställas. Dessutom finns ytterligare en viktig aspekt, nämligen ansvarsfrågan. Vem tar egentligen ansvar för de bristfälliga arbetsförhållandena, den katastrofala hanteringen av ekonomin och uppföljningen av verksamhetens mål och innehåll? För att söka svar på dessa frågor har Vänsterpartiet lämnat in en interpellation i ärendet.

-----

No more pages to load