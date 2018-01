I förskola och skola blir barn tillsagda om de använder grovt språk, till exempel hora/bitch eller könsord. Detsamma gäller bruket av långfingret. Det handlar om något så basalt som att visa varandra respekt, något alla skolor genom sitt värdegrundsarbete jobbar med. Förmodligen var det inte OK att visa fingret när du gick i grundskolan, Elsa. Rätta mig om jag har fel på den punkten.

Hade du dessutom kollat runt i sociala medier, då mitt debattinlägg publicerades i JP i torsdags, hade du nog noterat att jag faktiskt ger uttryck för att det i vår tid kan behövas både en Zara Larsson och Linnea Claesson, som skakar om och använder förövarnas egna ”vapen” för att med all tydlighet sätta fingret på och kämpa ner den typen av övergrepp de och andra utsätts för på nätet.

Replik: Studenten förstår KD-politikern … NOT!

