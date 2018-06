Sjukvård eller höjda politikerlöner?

De enda som ville sänka arvoden var två personer från det nystartade partiet Sjukvårdspartiet i Jönköpings län de hade som förslag att sänka med 5 miljoner per år. Vilka signaler sänder det att våra styrande politiker från 8 klövern höjer sina egna löner samtidigt som man minskar antalet vårdplatser. Akutsjukhusen är hotade, vårdköerna ökar. Personalen springer benen av sig för en bråkdel av politikernas löner. Regionstyrelsens ordförande har över 80 000 kr i månaden.

KD sa att de tänker avstå en votering men KD är för en höjning på 19 miljoner. M, L, C, S samt SD ville höja med upp till 5 miljoner. Tidigare har SD sagt att de vill sänka arvodena till politikerna men även i denna frågan har man ändrat åsikt och slåss nu själva runt köttgrytorna.

Den 19/6 beslutade Regionfullmäktige om den nya politiska organisationen för 2019–2022. Denna organisation kostar redan ofattbara nära 50 miljoner per år. Arvodena är betydligt mer generösa i regionen än i länets 13 kommuner.

