Kjell Krantz (m): Kriminella personer anfaller vår demokrati

Det är kriminella personer som går till anfall mot innersta kärnan av vårt försvar för demokrati. Det är samhällsomstörtande verksamhet. Denna utveckling har pågått under alltför lång tid för att vara godkänd. De små stegens tyranni har blivit en norm som tycks ha ”accepterats”. Vem kunde tänka sig denna utveckling för ett antal år sedan? Att ge sig på poliser och hela rättssystemet borde ju vara otänkbart. Respekten för poliser och därmed vår demokrati har urholkats. Rättssystemet är på sikt hotat. Staten förmår inte upprätthålla sitt samhällskontrakt för sina medborgare. Ett samhällskontrakt som innebär att polis och övrig blåljuspersonal obehindrat ska kunna upprätthålla lag och ordning. Förstår inte staten sin uppgift när vårt samhällssystem urholkats? Vårt demokratiska system som våra förfäder så länge fått kämpa sig till är nu i gungning.

