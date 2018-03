Som sagt, valarna är många, det finns ett 80-tal olika arter. Några är stora, andra större och några är gigantiska. Alla valar vill i grund och botten göra gott och verka för en bättre värld men under ett valår är det mycket valfläsk som bränns vid…

Vitvalen är liten men inte betydelselös för det. Lierad en större val kan den få stor makt i haven. Även om den bara väger drygt 1 500 kilo och har en längd på några få meter kan den uttala sig om kultur eller skolfrågor även på botten av haven vid Kanada, Alaska och Ryssland. På grund av sin litenhet blir den lätt ett offer för ett större djur och blir miljöförstöringen ett än större hot mot den är snart Vitvalens saga all.

Kaskeloten är en annan bjässe på uppemot 50 ton och med en längd på 20 meter. En val som äter allt som kommer i dess väg, som finns över hela jorden och den kan nå stora djup vid sina dykningar. En Kaskelot kan mycket väl verka vara fri och för frihet men i själva verket kan det vara tvärtom då den både kan och vill lägga allt som kommer i sin väg under sig.

Många valar är mäktiga som, till exempel, Blåvalen som troligen är det största djur som existerat med en matchvikt på upp till 175 ton och en längd på hela 30 meter. Blåvalen har länge varit hotad och satt lite på undantag men har under senare tid återhämtat sig precis som ett tilltufsat parti med samma färg som finns i valens namn, gjort. De är på väg att resa sig, komma in i matchen och visa att när det väl gäller så handlar det mera om hårda tag än öppna hjärtan för deras del.

