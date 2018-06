Ekevi: Rör inte mitt strandskydd

KRÖNIKA. Jag cyklar ner till Vättern, ser ut över horisonten och blir upprymd av frihetskänslan av att all den här vackra naturen är min. Sjön är vidsträckt och majestätisk, luften frisk.

Jag är ensam på den långa stranden och står med händerna utsträckta mot den friska vinden och ylar WHOOOOOO, och ropar ”I’M THE KING OF THE WORLD”. Det är min strand, alla människors strand och samtidigt ingens egendom.

Sedan cyklar jag hem och läser om hur politikerna i både Jönköping och på nationell nivå vill ta bort strandskyddet. De vill reglera bort en viktig del av allemansrätten.

Förra veckan firades Biologiska mångfaldens dag som ett intiativ till att uppmärksamma vår befolkning om hur snabbt växt- och djurlivet dör ut. År efter år förgiftas vår planet av mängden plast, olja och gifter som dumpas i sjöar och hav. Haven dör, skogarna dör, blommor och bin är utrotningshotade.

Allt ska exploateras, paketeras och konsumeras. Strandskyddet är därför nödvändigare än någonsin tidigare. Man kan säga att det fungerar lite som ett nödbroms i ödeläggandet av vår planet.

Ironiskt nog är strandskyddet idag hotat av politiker som styrs av kortsiktiga, ekonomiska intressen. En riksdagsmajoritet av partierna – på både höger och vänster sida – vill ta bort eller försvaga det. Frågan är diskuterad även i Jönköping och också här vill man ha luckra upp strandskyddet.

Många partier förespråkar en avreglering av skyddet för att förenkla för privatpersoner och företag att köpa upp allmänna strandområden och göra det till sin privata egendom.

Därför behövs Lagen om strandskydd. I dagsläget får man inte bygga närmare än 100 meter från strandlinjen. Det är utöver allemansrätten en förutsättning för att växt- och djurliv ska överleva.

Skyddet ger oss friheten att lägga till med båten där vi finner land och sova på sanden under stjärnhimlen utan att bli bortfösta av stängsel och skyltar där det står: ”Privat strand!”

Våra stränder är en gemensam rikedom. De tillhör alla, även ännu icke födda. Om strandskyddet inte skulle ha funnits hade våra stränder varit överexploaterade för länge sedan. Ta en titt på skogarna till exempel. I Sverige finns idag mindre än en enstaka procent urskog kvar. Resten är planterad egendom.

Om man vill vistas i vild natur får man likt ett slags zoo besöka någon av de 30 nationalparker som finns utplacerade runtom i landet. Övrig skog består av identisk tändsticksformad barrskog endast avsedd för att huggas ner. Ska våra stränder, sjöar och hav gå samma öde till mötes?