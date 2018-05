Ekevi: Stoppa förmynderiet – låt krogarna ha öppet längre

Det är bättre om vissa krögare till exempel har öppet sent en onsdag och andra en söndag – då sprider man ut krogfolket så behöver inte alla stå och trängas på lördagen.

Det är år 2018 och människors sätt att umgås har förändrats. Det är inte längre något avvikande att gå på after work mitt i veckan eller äta på restaurang sent inpå torsdagskvällen. Om Jönköping vill vara en attraktiv stad och ha en chans mot närliggande städer – då måste en förändring ske.

Sommaren har nått stan och då vill folk kunna njuta av några glas vin oavsett vad det är för veckodag. Pubar, krogar, barer och uteserveringar är underbara i Jönköping och krogmiljön är en perfekt plats för folk att socialisera, gå på after work eller till och med knyta arbetskontakter.

