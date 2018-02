Holmgren: Fortsätter vi som nu har vi snart ingen värld att flyga till

Gudrun Schyman skrev ett uppmärksammat inlägg på FI:s hemsida där hon meddelar att hon siktar på en flygfri valrörelse. Det är ett starkt och modigt ställningstagande i miljöfrågan. För trots framtidens möjligheter inom flygteknik, kvarstår fortfarande det faktum att vi just nu flyger mer än vad vår jord klarar av.

KRÖNIKA. Flygandet har diskuterats ivrigt den senaste tiden. En allmän debatt har skapats där Sveriges befolkning delas in i olika lag – flyg mer eller flyg mindre.

-----

No more pages to load