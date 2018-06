Jerry Prütz: Färg på kroppen – inte bara en fråga om att sola

Jag tycker att en tatuering ska vara stor, dyr och göra ont. Annars blir den helt värdelös och har inte kostat vare sig blod, svett eller tårar. Men det är så jag ser det, du har säkert an annan åsikt men de tatuerare jag varit hos är att betrakta som konstnärer och det de utför är alltså att jämföra med konst. Nu ska jag ta mig till Heidi Hay i Göteborg och starta ett jätteprojekt då min rygg nu ska prydas av Apokalypsens fyra ryttare. Men det är en helt annan historia…

Att tatuera sig är som ett gift och det har under de 20 år jag burit mina med stolthet blivit ytterligare fler gjorda av Max på Max Tattoo i Linköping och Heidi Hay på Heidi Hay Tattoo i Göteborg.

När jag var en ung och långhårig hårdrockare ville jag vara lika färgglad som Nikki Sixx och de andra i Mötley Crüe men det var svårt då det bara fanns två studios i Sverige, Doc Forest i Stockholm och sedan Kidde i Motala så var både möjligheterna och avstånden lite svåra, nåja, till Motala var det inte så långt från Linköping och jag vet att både Dregen och Nicke i Backyard Babies skolade från skolan i Nässjö och liftade till Motala för att bli gaddade av Kidde. Själv väntade jag och jag tror att jag gjorde rätt i det men så när jag fyllt 33 år var det en kille i en MC-klubb som bokade in tid till mig och gav mig pengar till min första tatuering. Motivet var självklart, en dödskalle och det var ”Nypa” på Viking tattoo som gjorde den.

Så här i sommartid tas sådant som gömts under tröjor, byxor och långärmade skjortor fram till allmän beskådan. Jag pratar såklart om tatueringar.

