Jerry Prütz: Karl för sin hatt – knappast…

Annars kan den som är stilmedveten eller vill lära sig mer om kläder och deras betydelse ratta in P1 och programmet ”Stil” som leds av den förträffliga journalisten Susanne Ljung so jag följt hela mitt liv och alltid tyck om. ”Stil” är roligt, oväntat och mycket, mycket allmänbildande. Jag har lärt mig massor om ledsna brudgummar, Kim Gordon i Sonic Youth och sneakers, bland annat.

Cowboyhatt? Det är väldigt coolt men jag tror det blir svårt att bli tagen på allvar en tisdag i oktober i Linköping. Vissa klär i hatt, andra inte. Det handlar nog om att känna sig bekväm och här är jag alltså vilsen. Ni som följer mig i sociala medier har kunnat se min kamp och vånda när det gäller just en huvudbonad till en lite rockig man i sina bästa år som han kan bära med värdighet.

Stråhatt? Vem tror du jag är – Gösta ”rulla in en boll och låt den rulla” Linderholm?

Bandana? Det är möjligen okey om man står på scenen och lirar i nåt coolt band alternativt är en biker som lever för sin HD men annars är det ett stort no no.

