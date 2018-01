Norinder: Snart är flyget bäst för miljön

Jag tycker att det känns som om flyget måste ta sig över en puckel just nu. Snart går det på fossilfritt bränsle. Då är frågan om det inte kommer att vara flyget som är det mest miljövänliga sättet att ta sig även medellånga sträckor. Det bullrar bara i ändarna på färden. Det stör inte naturen. Det behöver inte saltas och plogas hela vägen, bara 2–3 km i ändarna på färden etc.

Det är klart att om man får betala för fyra dygn för att köra fyra timmar så blir slutprodukten dyr! Råvaror kan vara skogsråvara, använd frityrolja, industriavfall eller Jatropha curcas-växten. Den kan producera olja från år två och de kommande femtio åren. Växten innehåller en mycket stor oljemängd (37 procent), det är mer än fyra gånger så mycket olja per hektar jämfört med sojabönor och mer än tio gånger mer än majs. En hektar Jatropha-odling ger 1892 liter biodiesel och den växer till och med på ökenmark.

Flyget har nämligen satsat oerhört mycket på internationella säkerhetsregler. ICAO bildades 1947 för att handha säkerhetsutvecklingen globalt när det gäller civilflyget. Det blev lyckat. Under 2017 omkom inte någon person i en flygolycka med reguljärflyg i hela världen, för första gången sedan 1927!

Vännen har en Volvo XC90 och tar den till Stockholm istället. Då förklarade jag för honom att om man fyller planet till Stockholm till bara 70 procent så släpper flygplanet ut lika mycket CO2 per passagerare som en bil som drar 0,5 liter per mil. Den förbrukningen klarar han inte med sin bil!

