Otto Ekevi: Melodifestivalen skördar liv

Vinnaren i Mello höjs upp till skyarna och landets tidningar hakar på i ett drev som aldrig tycks få ett slut. All relevant nyhetsrapportering verkar prioriteras bort helt. Det skulle inte förvåna mig om det snart förs upp stora monument föreställande schlagervinnare.

KRÖNIKA. Förra veckan betedde folk sig som en sekt över den substanslösa galan. Det hela påminner om en rysare av Stephen King där en giftig dimma drar in och släpper loss någon slags galen kollektiv eufori.

