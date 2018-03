Otto Ekevi: Pengar gör oss psykiskt sjuka

Men många känner just att de inte är på väg någonstans. Det finns ingen gemensam framtidstro. Ungdomar får ångest av det faktum att livet endast tycks gå ut på att jobba och tjäna pengar. Det finns inget mål, ingen destination och vi tycks stå still på en och samma hållplats.

KRÖNIKA. Ångest och depressioner ökar kraftigt bland barn och unga vuxna. Enligt en ny rapport från Socialstyrelsen har den psykiska ohälsan ökat med 100 procent hos barn mellan 10-17 under de senaste tio åren. Bland unga vuxna, i åldern 18-24, har det skett en ökning på nära 70 procent.

