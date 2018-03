DEBATT: Tomma hot om Kina-paketen

Därför är lösningen att skicka via ett annat EU-land bara en tillfällig lösning för oss. Jag vädjar nu till politik, myndigheter och statliga Postnord: se till att lösningen för att kunna betala svensk skatt vid inköpstillfället kommer på plats! Och lägg av med att hota med avgifter som i praktiken inte kommer att drabba kunderna fast många nu tror det.

Huvuddelen av vår omsättning kommer från våra kunders inköp från svenska handlare – den del där kunderna via vår app köper direkt från Kina är än så länge liten – så på kort och medellång sikt tjänar vi på Postnords skrämselpropaganda. Men det går emot allt jag tror på och allt som framtiden handlar om: digitala globala konsumenter som bygger en bättre värld genom medvetna val.

Ett rimligt, modernt, digitalt system i Sverige får vi därför vänta på. Men självfallet kommer inte vi eller andra handelsplattformar låta kunderna drabbas av en straffavgift på 75 kronor per försändelse. När digitala Kina möter analoga Sverige blir det pinsamt uppenbart hur långt efter Tullverket och PostNord befinner sig. Våra kinesiska leverantörer, noggrant utvalda av oss på plats och utifrån höga svenska krav på etik i flera avseenden, löser Postnord-problemet med en knapptryckning. De har allt på plats för att skicka det till våra konsumenter via ett annat EU-land, allt betalat.

Det är inte mindre än en skandal hur Tullverket och statsägda Postnord har hanterat frågan om moms på varor som importeras från världen utanför EU. De har på kort tid kastat sig hejdlöst från en orimlig ytterlighet – att inte bry sig om momsen på småvaror som importeras från Kina – till en annan minst lika orimlig ytterlighet – att den konsument som vill köpa en vara från Kina inte bara ska betala moms utan även 75 kronor per försändelse i ”hanteringsavgift”.

