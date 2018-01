Beskedet: HV-stjärnan gör comeback – efter dubbla skadehelvetet

Men trots de många avbräcken är det en regerande mästare vid gott mod som tar sig an rivalen från Värmland på en, inom hockeyn, relativt ovanlig söndagsmatch.

Sedan började skadeproblemen. I en match mot just Färjestad i mitten av oktober lämnade 28-åringen plötsligt isen. Kort senare kom beskedet att han drabbats av en ljumskskada .

Sweatt har haft en tung säsong. Den amerikanske forwarden kunde inte ansluta till HV71 förrän ett par matcher in på SHL-säsongen på grund av skattetekniska skäl. Därefter dröjde debuten ytterligare någon match på grund av sjukdom.

– Han är med i morgon från start. Vi får ge honom tid igen. Han har bara spelat 11 av 33 matcher. Det gäller för honom att komma in i spelet direkt. Vi får se hur mycket istid han får, säger HV71:s tränare Johan Lindbom till News.

När HV71 tar emot Färjestad på söndagen får laget tillbaka en spelare som dragits med stora skadebekymmer under säsongen.

-----

No more pages to load