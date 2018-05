Bilderna inifrån: Här byggs hockeyprofilernas nya sportpalats

Padeltennis beskrivs som en mix mellan tennis och squash. Banan omges av glasväggar som får användas under spelet.

– Det är väldigt många som slåss om tiderna i Taberg som är de enda banorna vi har i området just nu. Det är någonting med den här sporten som gör att man fastnar för den, säger Davidsson.

