Dalens magiska period

Väsby gav dock inte upp hoppet om poäng och efter drygt halva slutperioden var det dags för reducering fram till 2–4. Men längre än så kom inte bortalaget. Istället gjorde Markus Näslund 5–2 när det var en sekund kvar av matchen. Därmed ökade Dalens gap till Väsby under det nedre strecket i tabellen, samt att Dalen fick revansch för den snöpliga bortaförlusten mot Väsby i början av januari.

Men inom loppet av drygt en minut i inledningen av den andra perioden gick Dalen upp till 2–1. Först kunde Markus Näslund näta efter förarbete av Johan Larsson och Tom Jankovic och sedan var det dags för Kalle Hult att kliva in i handlingen och göra 2–1. Han assisterades av Daniel Håkansson.

