Demoncoachen om Borgman-petningen: ”Finns med i vår plan”

Efter succén med HV71 som slutade i ett SM-guld redan under sin debutsäsong i SHL har Andreas Borgmans karriär fortsatt gå spikrakt uppåt.

Backen slog sig in i Toronto Maple Leafs NHL-lag och har under säsongen fått chansen i 48 matcher. Men natten mot tisdag kom beskedet att den klassiska klubben väljer att skicka ned 22-åringen till farmarlaget Toronto Marlies i AHL (American hockey league).

Beskedet kom efter att klubben valt att aktivera Roman Polak från skadelistan och fortsatt satsa på backen Travis Dermott som gjort upp med Borgman om den sista backplatsen i NHL-laget den senaste tiden. Både Dermott och Borgman har funnits med i ett rotationssytem som gjort att de spelat vissa matcher men tvingats sitta på läktaren i andra.

Borgman behövde heller inte gå igenom den så kallade waivers-listan där övriga 30 NHL-lag hade haft möjlighet att ta över hans kontrakt under 24 timmar.

Beslutet väckte frågor hos många Toronto-fans som på sociala medier skriver att de gärna sett den svenske backen i NHL även fortsättningsvis.

Men petningen till farmarligan behöver inte nödvändigtvis betyda att vi inte får se HV71:s guldhjälte i världens bästa hockeyliga framöver.

TSN:s reporter Kristen Shilton har pratat med Torontos huvudcoach Mike Babcock och lagt upp citaten på Twitter.

With Travis Dermott holding onto a roster spot over Andreas Borgman, asked Babcock how that situation is shaking out for his young D who were in a rotation for the last six weeks pic.twitter.com/REB9wDnI8m

— Kristen Shilton (@kristen_shilton) February 6, 2018