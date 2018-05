Efter storsegern – nu väntar rysaravgörande

Sedan blev det Elina Nilssons show för hela slanten. Nilsson sprang in ytterligare två touchdowns i andra halvlek. Spartans försvar gjorde också en touchdown, även den av dubblerande Elina Nilsson.

QB Mallory Fraiche ledde sitt lag med en taktfast hand och det dröjde inte länge innan nästa snabbspringande receiver gjorde en touchdown för gästerna. Fraiche hittade WR Ellen Blomstrand med ännu en kort passning och Blomstrand hade inga problem att ta bollen hela vägen. Efterföljande tvåpoängsförsök sprang RB Elina Nilsson in i Marvels endzone.

Spartans kontrollerade första halvlek från början till slut och Göteborg Marvels hade svårt att få i gång ett momentum på Jönköping Spartans försvar. Gästernas anfall fortsatte att skapa stora spel framåt och det dröjde inte länge innan nästa touchdown kom. Denna gången genom WR Emma Wyon som fångade en kort passning från QB Mallory Fraiche och sprang hela vägen in i Marvels endzone för ytterligare sex poäng till Jönköping Spartans.

Det var en relativt seg inledning av de båda lagen. Men efter en misslyckad offensiv drive av Göteborg blev hemmalaget tvingade att sparka bort bollen till Jönköping. Hanna Karlsson returnerade bollen för Spartans och sprang nästan hela vägen till Marvels endzone. Efterföljande offensiva drive för Spartans resulterade i matchens första touchdown genom WR Linnea Ceder som sprang in bollen efter en överlämning av QB Mallory Fraiche.

På ett kokhett Valhalla IP i Göteborg tog Jönköping Spartans sig an hemmalaget Göteborg Marvels i en viktig match i jakten på slutspel i Superserien.

