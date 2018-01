Elitklubbens nya genussatsning – ska spränga könsbarriären

– Vi tror att det finns en hel del ömsesidigt lärande i det här arbete som vi kan ha nytta av. Vi har mötts i att det finns harmoni i våra syner kring mångfald, integrering och inkludering. Det gör att det finns en igenkänning från Husqvarna i de kärnvärden som vi tar med oss in det här, säger Nordlöf.

JIK genomför projektet – där utbildningen kommer påbörjas redan under årets säsong – tillsammans med Husqvarna Group. Storföretaget går dels in med ekonomiska resurser men kommer även vara med och utvärdera projektet. Ledarskapsprojektet ska dokumenteras i bild, video och text.

– Det vi kommer fokusera på handlar mycket om människan. Hur vi påverkas och påverkar varandra. Det är mycket de mer generella kompetenserna och färdigheterna än just spelmoment. Det handlar mer om att vara goda föredömen och ett utvecklat fadderledarskap. Då blir det ingen grej och inga spänningsfält av att det är en dam- och en herrspelare, säger Nordlöf.

– Det är tänkt att de här mixade coachteamen ska gå in och komplettera de befintliga ledarteamen, säger Nordlöf.

