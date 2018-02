Jönköpingsklubbens glädje över nya värvningen: ”Äntligen”

– Det känns verkligen skönt att få in sista pusselbiten i anfallet. Gabriel är en extremt duktig ung spelare. Vi har haft en dialog med honom ett tag och försökt att värva honom till Jönköping. Efter lite turer fram och tillbaka kunde vi äntligen landa en övergång, säger sportchefen Fredrik Bengtsson i ett pressmeddelande.

I maj går Jönköping Spartans in i herrarnas division 1. Och nu har laget gjort klart med ytterligare ett nyförvärv.

