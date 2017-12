Jönköpingsprofil avgick efter #metoo – blir nu kvar i förbundet

– Bosse Karlsson var ju också med då. Det dracks en del alkohol. Under kvällen sades det saker som jag tycker är omdömeslöst att säga till en 30 år yngre tjej som dömde fotboll. Att genom maktposition försöka att ta på något som man normalt inte skulle fått när det handlar om relationer. Den kvällen blev det jättejobbigt. Han sa att han var kär i mig, att han ville ha mig och den typen av kommentarer.

Anledningen var att den tidigare elitspelaren och -domaren Karin Thorbjörn på Facebook anklagade Karlsson för sexuella trakasserier. Enligt Thorbjörn utsattes hon för “skamliga förslag, alldeles för långa och många kramar och klappar på stjärten” under en upptaktsträff i mitten på 90-talet.

