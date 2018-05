Liverpoolfansen intar Sliver: ”Kommer att bli rejält”

Men tyvärr för Jönköpings Liverpoolfans ser det inte ut som att hjälten kommer att kunna närvara. I en intervju med GT säger Hysén att han bokat in sig på en välgörenhetsmatch i Åmål.

– Det är den stora frågan. Vi jobbar aktivt med Glenn. Vi brukar alltid bjuda in honom. Vi hoppas att han kommer, säger Johansson.

