Nyförvärven showade i premiärderbyt

Efter att J-Södra snurrat upp HFF-försvaret i ett snabbt anfall fick mittfältaren bollen perfekt på foten efter en vass löpning och kunde stöta in 2–0.

Men till slut fick Claesson ge sig. Provspelaren Adam Egnell drog en frispark rakt i mål en bit in på den andra halvleken.

Hos J-Södra fick Axel Lindahl chansen framför åtminstone ett par hundra av sina nya hemmafans efter att Tommy Thelin utgått en bit in i den första halvleken.

-----

No more pages to load