Thelins plan för Elfsborg: ”En härlig utmaning”

Elfsborg har redan värvat stjärnmittfältaren Stefan Ishizaki. Dessutom har Thelin fått med sig sin assisterande tränare Miguel Beas och målvaktstränaren Ulf Thorsson till Borås. Men att brorsan Tommy, som så sent som i höstas skrev på ett nytt tvåårsavtal med J-Södra, skulle gå samma väg verkar knappast vara troligt.

Nu, en bit in på januari, har tränaren hunnit med att leda sitt nya lag i sina första träningspass. Och trots att den allsvenska premiären fortfarande är långt borta är målet klart. Boråsgänget ska utmana toppen igen.

