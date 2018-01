Toppsatsningen fortsätter – Jönköpingsklubbens nya drag

– Att Simon valde att spela med oss istället för att lägga skydden på hyllan efter flytten är klart smickrande. Vi har bra grejer på gång och satsar långsiktigt. Simon passar väl in i laget och gruppen och vi är övertygade om att han kommer göra bra ifrån sig även i Spartans, säger sportchefen Fredrik Bengtsson.

– Jag hoppas att jag kan komma tillbaka till den form jag hade framförallt i juniortiden och under slutet av de senaste säsongerna. Även hjälpa till med de erfarenheter jag snappat upp från tidigare år, säger Eliasson i ett pressmeddelande.

