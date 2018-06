Uppgifter: Norska storklubben jagar förre J-Södra-stjärnan

Där har Cibicki – som några år tidigare nobbat en övergång till Holland – haft svårt att ta en plats. 24-åringen har gjort sju seriematcher och ytterligare några cupmatcher under sin debutsäsong.

Säsongen efter var forwarden tillbaka i Skåne. En bit in på säsongen gick flyttlasset till Leeds i engelska andradivisionen Championship.

Cibicki blev snabbt en nyckelspelare i det J-Södra som klarade kontraktet under sin nykomlingssäsong i Sveriges högsta division. Malmö-lånet svarade för tio mål – bland annat två fullträffar i hemmapremiären mot just Malmö.

Den kom under ledning av Jimmy Thelin.

Pawel Cibicki gjorde succé i J-Södra under 2016. Nu kan 24-åringen vara på väg till norska Molde, uppger Expressen.

