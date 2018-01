Habo föll i rysare

Falkenberg tog ledning även i fjärde och behöll den till fram till de hade 20 poäng. Firma Jackson och Adnan funkade bra ikväll och det var tur det annars hade inte Habo tagit något poäng idag. Några taktiska servebyten av Per Åkerstedt gjorde att Habo ordnade fram ett femte och avgörande set.

Falkenberg vann förtjänstfullt mot Habo i en match som gick till fem set. Habo kom inte riktigt upp i nivå i alla moment och hade problem i egen serve och servemottagning under stora delar av matchen.

