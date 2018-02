Hallby kopplade ett kvalgrepp – ”En fantastisk kampinsats”

– Det är ett getingbo och alla matcher känns som fyrapoängsmatcher. Dessutom slår all lag alla, säger Kim Shepherd.

– Det rullade på bra under sista delen av matchen, säger Kim Shepherd.

Förutsättningarna inför drabbningen var att Hallby låg på rätt sida strecket som innebär kval till Handbollsligan och de gjorde det på målskillnad före just Torslanda. Därför var den här tillställningen oerhört viktig. I och med vinsten drog Hallby ifrån Torslanda och passerade också Önnered som hemföll mot Skånela.

