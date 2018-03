Hallby kopplade greppet inför reprisrysaren

Rimbo har spelat in 23 poäng. Hallbys motståndare Tyresö har spelat in 21 poäng.

Hallby har spelat in 31 poäng på 25 matcher. Närmast bakom jagar Skånela på 30 poäng. En seger innebär två poäng. Det innebär att den avgörande omgången på onsdag blir en riktig rysare.

På onsdag är det dags för en reprisrysare. Hallby möter just Tyresö på bortaplan i den avslutande omgången. Men inför avgörandet har Jönköpingsklubben kopplat greppet om den sista kvalplatsen.

