Hallbys nya drag – lyfter upp talangcoachen

– Lagbygget inför herrarnas kommande säsong har gått enligt tidsplaneringen. Herrarna har denna vecka startat sin försäsong och det gör Jesper Östlund tillsammans med assisterande tränaren Carl Ek. Vi har flyttat upp Calle från utvecklingslaget (HB78) där han föregående säsong var huvudtränare. Han var med ett par gånger på förberedande matchgenomgångar samt på bänken i allsvenskan förra säsongen, vilket har varit positiva erfarenheter för honom. Calle har skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig på ett plus två år, säger klubbchefen Lars Högrell.

-----

No more pages to load