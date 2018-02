Han förlänger med skrällaget

– Vi känner en stolthet över att Hannes väljer att förlänga sitt samarbete med JIK. Hannes fortsätter att utvecklas tillsammans med laget och föreningen och har visat under denna säsong att han liksom laget hör hemma i SSL.

– Pappa tog med mig till Idrottshuset redan när jag var 5-6 år, i dag är jag 22 år och trivs fortfarande lika bra i JIK. Under alla dessa perioder i ens liv har man träffat människor i föreningen som inte bara lärt mig att spela innebandy, utan de har även lärt mig saker om livet. Även om jag alltid älskat att tävla har ändå livet blivit större än framgången, säger Blomqvist till JIK:s sajt .

