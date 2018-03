Här är HV71:s nya superkedja

Tillsammans har kedjan nu producerat 53 poäng under säsongen (Engvall har spelat betydligt färre matcher än övriga två i kedjan).

Just Gustafsson hade flera lägen under matchen. Han prickade bland annat ribban i den andra perioden. Men den här kvällen var Engvall som gjorde kedjans mål. Forwarden fick en passning av Gustafsson och tryckte i väg med sin fart. Inne i Skellefteå-zonen snärtade han upp 3–1 i nättaket och stängde matchen med omkring fem minuter kvar på klockan.

