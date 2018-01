Önerud har haft en tung säsong i KHL. Forwarden inledde sitt ryska äventyr med spel i HK Sotji men blev först skadad och därefter trejdad till Sibir Novosibirsk. Där åkte HV-favoriten på ytterligare en skada som hållit honom ur spel under hösten och vintern.

Under en stund ekade namnet ”Simon Önerud” i Kinnarps arena.

Det var i den tredje perioden som kameran i Kinnarps arena zoomade in på en person i publikhavet. För precis bakom båset satt Simon Önerud.

Här hyllas guldhjälten – mitt under tokviktiga matchen

-----

No more pages to load