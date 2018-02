Efter rookiesuccén – nu skickas Andreas Borgman till AHL

Det var närmast en osannolik saga. Andreas Borgman behövde bara en SHL-säsong i HV71 – vilken slutade med ett SM-guld – innan han fick chansen att slå sig in i Toronto Maple Leafs i NHL.

Och när höstens träningsläger var avslutat stod den 22-årige backen där som en av spelarna i NHL-klubbens laguppställning.

Sedan dess har det blivit 48 matcher i världens bästa hockeyliga för Borgman som stundtals hyllats för sitt spel. Men natten mot tisdag kom beskedet att Maple Leafs skickar ned sin rookieback till AHL (American hockey league). Detta efter att klubben valt att aktivera Roman Polak från skadelistan, vilket hockeysverige.se först rapporterade om.

The @MapleLeafs have loaned Andreas Borgman to the @TorontoMarlies (AHL).

Roman Polak has been activated from the injured reserve list. #TMLtalk

— Leafs PR (@LeafsPR) February 5, 2018