Efter succén – HV-stjärnan närmar sig NHL

”Han fick en tuff uppgift efter att ha kommit till Nordamerika efter sin säsong i SHL. Men han anpassade sig snabbt. Han visade sig lovande under sina sex första NHL-matcher men han blommade ut under slutspelet med Icehogs. Han är stor, har ett tungt skott och näsa för mål”, skriver Powers. och fortsätter:

Och Powers tror att Ejdsell har en chans att slå sig in i NHL kommande säsong.

Men slutspelsäventyret med Rockford kan ha varit Ejdsells sista matcher i AHL på ett tag. När sajten The Athletics Chicago Blackhawks-reporter Scott Powers rankar klubbens största talanger placerar han HV71:s bästa målskytt från den gångna säsongen på en femteplats.

Victor Ejdsells säsong är över i AHL. Men nästa säsong pekar mycket på att den förre HV-stjärnan tar en permanent plats i NHL. Det skriver The Athletics expert Scott Powers.

-----

No more pages to load