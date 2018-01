Efter William Karlssons megasuccé – ex-klubben häpnar över galna statistiken

– Jag har känt för att ringa honom och säga ”varför gjorde du inte det för oss?”, säger Blue Jackets general manager Jarmo Kekalainen till sajten The Athletic (betalvägg) .

Men när drygt halva grundserien är spelad är det en annan historia. Karlsson har spottat in 22 fullträffar och totalt 36 poäng. Den 25-årige centern leder den svenska målligan och ligger femma bland samtliga NHL-spelare. Lägg därtill att Vegas-spelaren har bäst skotteffektivitet av spelare som gjort fler än tio mål.

Den förre HV-stjärnan hade ett år kvar på sitt kontrakt värt en miljon dollar om året. Han kom närmast från att ha gjort 25 (6+19) poäng på 81 matcher under säsongen 2016/17. Det här var en spelare som ingen förväntade sig skulle bli ett av ligans största utropstecken i ett lag som överraskat de flesta (Vegas ligger tvåa i den totala NHL-tabellen).

Karlsson blev oskyddad då Columbus i stället ville säkra upp att andra spelare stannade i Ohio-laget och inte blev valda av nybyggarna i Nevada. Det kostade bland annat ett par draftval, vilka gick till just Vegas.

Columbus Blue Jackets kände sig tvungna att lämna William Karlsson oskyddad i sommarens expansionsdraft. Det nystartade NHL-laget Vegas Golden Knights fick då chansen att välja en spelare från samtliga av de övriga lagen i världens bästa hockeyliga utifrån de listor som klubbarna lämnade in.

