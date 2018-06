Dalen landar förre HV-spelaren – fansen bakom prestigevärvningen

– Det är ju en HV-kille från början. Och när jag kom till Dalen hade Jonathan just spelat en säsong där, men då gick han till Piteå så vi har aldrig jobbat ihop tidigare även om jag haft kontakt med honom varje sommar sedan dess, säger Gustafsson.

– Vi får in en kille som är snabb på skridskorna, som har ett bra skott – och som alltid gör mål, säger Dalens coach Pelle Gustafsson i ett pressmeddelande.

