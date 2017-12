Förre HV-spelarens dundersensation i NHL – brädar superstjärnorna

Snacka om dundersensation. William Karlssons första säsong i det nystartade NHL-laget Vegas Golden Knights (som draftade HV-spelaren Erik Brännström i somras) har blivit en fullkomlig succé.

När de gyllene riddarna mötte ankorna i Anaheim Ducks natten mot torsdag tryckte 24-åringen in sitt sjuttonde mål för säsongen i 4–1-segern.

🤠🤠🤠🤠🤠

this is how wild bill put tonight's game out of reach.

🤠🤠🤠🤠🤠 pic.twitter.com/L4T9mzpzVo

— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) December 28, 2017