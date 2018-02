Förre HV-stjärnan hyllas – efter stora NHL-äran

Backen Brady Skeji stämmer in i hyllningskören.

– Du hör hela tiden spelare på bänken som berömmer hans spel. Han föregår med gott exempel och är väldigt respekterad i vår grupp och han fortsätter spela. Det är vad vi behöver från vårt lag just nu, säger Vigneault till Rangers sajt .

New York Rangers har åkt på flera skador den senaste tiden. Det har inneburit att den tidigare HV-stjärnan Jesper Fast i de senaste fyra matcherna varit uppsatt som alternerande kapten och burit ett ”A” på bröstet.

Den förre HV-stjärnan Jesper Fast hyllas av sin coach Alan Vigneault efter sitt vikariat som alternerande kapten för New York Rangers.

-----

No more pages to load