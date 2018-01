Här krossar Andreas Borgman motståndaren – se tunga smällen

Andreas Borgman har gjort sig känd för sitt stenhårda fysiska spel. Det har han visat flera gånger om under sin debutsäsong för Toronto Maple Leafs i NHL.

Och när den förre HV-backens Toronto mötte Columbus hemma i Air Canada Centre natten till tisdag var det dags igen. Efter drygt halva matchen delade Borgman ut en rejäl propp på gästernas Sonny Milano.

The face-off after the goal against, Milano gets absolutely dumped by Leafs defenseman Andreas Borgman. #CBJ pic.twitter.com/dDFwqTXoq7

Milano gjorde bara ett byte efter tacklingen innan han tog sig ut till omklädningsrummet, enligt reportern Brian Hedger.

Milano got hit hard by #Leafs D Andreas Borgman with 8:48 left in the 2nd period and left the ice after just 13 seconds on that shift.

He returned for one more shift, 4:40 later, and he only lasted 20 seconds on that shift.

He then headed to the locker room.#CBJ

— Brian Hedger (@JacketsInsider) January 9, 2018